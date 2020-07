Regionali: Laboccetta (Polo Sud), per Forza Italia Campania sono le donne a contendersi la candidatura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sembra che in Forza Italia Campania vi sia una vasta presenza di donne che aspirano alla candidatura. Ma, stranamente, dopo l'uscita forzata di Armando Cesaro dalla competizione scarseggiano pesantemente le candidature maschili". Lo ha dichiarato in una nota l'ex deputato di Napoli Amedeo Laboccetta. "Un problema serio - ha proseguito - che potrebbe esser risolto con alcuni esempi concreti. I grandi raccoglitori di preferenze come De Siano, Martusciello, Lanzotti, Moschetti, tanto per citarne alcuni, potrebbero scendere in campo per colmare la grave lacuna. Nell'attesa che il 'maschio' per eccellenza, il Cavalier Silvio Berlusconi, faccia conoscere le sue decisioni rispetto alla candidatura in Campania, da alcuni fortemente auspicata", ha concluso il presidente di Polo Sud. (Ren)