Turismo: Schifone (Fd'I), allarme Federalberghi in Campania, modificare bonus vacanze

- "La Campania ha perso il 90 per cento dei turisti: la fotografia scattata dall'Osservatorio di Federalberghi conferma le preoccupazioni espresse quotidianamente da Fratelli d'Italia rispetto alla crisi del turismo derivante dall'emergenza Covid-19. Uno dei settore chiave per l'economia del Paese e della nostra regione è in ginocchio eppure ancora manca una valida strategia per rilanciarlo". Lo ha dichiarato Marta Schifone, dirigente nazionale di Fratelli d'Italia, commentando i dati diffusi da Federalberghi sul crollo del turismo. "Per la Campania - ha affermato Schifone - sarebbe opportuno pensare di avviare una campagna promozionale per favorire, almeno, la permanenza vacanziera dei 'campani in Campania' prevedendo una serie di agevolazioni a chi decide di godersi la Costiera, il Cilento o le nostre splendide isole. Non serviva la sibilla per prevedere un calo così drastico, più dell'80 per cento in Italia e il 90 per cento in Campania, dopo mesi di lockdown e blocco dei flussi turistici extra-regionali e internazionali. Ancora oggi non si registra sul territorio la presenza di turisti stranieri e il cosiddetto turismo domestico non basta a compensare tali assenze. Il lavoro parlamentare svolto da Fd'I ha portato all'individuazione di misure utili a tutelare gli operatori turistici e limitare le perdite dell'intero indotto legato all'industria del turismo alberghi, agenzie di viaggi, ristoranti, balneari e di tutte le strutture del settore a partire da poche e semplici misure, innanzitutto la modifica del bonus vacanze". (segue) (Ren)