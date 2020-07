Sardegna: sostegno a emittenti Tv e radio per diffusione lingua sarda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sostegno alle emittenti televisive e radiofoniche che trasmettono, anche in forma associata, esclusivamente nelle lingue minoritarie. Per questo l'assessore della Sardegna alla Pubblica istruzione, Beni culturali e Informazione, Andrea Biancareddu, ha previsto la concessione di contributi finalizzati proprio a sostegno della lingua sarda, del catalano di Alghero, del sassarese, del gallurese e del tabarchino, per la pubblicazione di articoli in quotidiani, periodici e testate giornalistiche on-line, la produzione, distribuzione e diffusione di opere editoriali in formato cartaceo o multimediale, la produzione di programmi televisivi o radiofonici trasmessi con ogni mezzo di diffusione e la produzione di strumenti informatici, software o applicazioni utili ad assicurare la fruibilità e la diffusione, anche attraverso il web, delle diverse forme di limba. Lo riferisce una nota della Regione. (segue) (Com)