Molise: commissione Antimafia, troppi soggetti destinati al confino in territorio

- "Conclusi i lavori della Commissione consiliare speciale a carattere temporaneo di studio sul fenomeno della criminalità organizzata in Molise, ho disposto la trasmissione del Rapporto conclusivo, approvato all'unanimità dai commissari, al Consiglio e alla giunta regionali per le deliberazioni di competenza. Tanti e importanti i temi che emergono dal Rapporto, a partire dal numero troppo elevato dei soggetti destinati al confino nel territorio molisano e alla necessità che le inchieste della magistratura riguardanti reati amministrativi e 'colletti bianchi' siano concluse al più presto". Così il consigliere regionale Vittorio Nola (M5s) nella sua qualità di presidente della Commissione consiliare di studio sul fenomeno della criminalità organizzata in Molise. "Ma sono tante e importanti - prosegue Nola - anche le proposte operative avanzate, ad esempio, quella che punta a sostenere le imprese attraverso la costituzione di un unico Confidi regionale. Una iniziativa con cui vogliamo lanciare un chiaro segnale di attenzione alle difficoltà degli imprenditori locali nell'accesso ai finanziamenti, in modo da combattere i reati legati all'usura, e al contempo offrendo un contributo operativo all'incisiva azione sul territorio che già svolgono le Forze dell'ordine, la magistratura, le associazioni, i sindacati, le scuole, le famiglie e i soggetti istituzionali". (segue) (Rin)