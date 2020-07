Campania: De Luca, noi abbiamo dimostrato di saper concretizzare il cambiamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Rimango convinto che le parole hanno perduto ogni significato e in modo particolare quelle delle politica. Oggi i cittadini comprendono solo il linguaggio dei fatti, delle cose realizzate. La gente ti dà fiducia a unica condizione di verificare, nel concreto, il cambiamento. Noi abbiamo dimostrato di saperlo realizzare, coi fatti e non a parole". Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)