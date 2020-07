© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Godiamoci in queste settimane gli eventi culturali. Questa è la terra della musica, filosofia, teatro e cultura. Ritroviamo la vocazione internazionale, qui è cresciuta la grande cultura dell’Occidente. Per quanto mi riguarda ce la metteremo tutta". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)