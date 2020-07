Molise: Fanelli (Pd) su gestione e controllo dei servizi a utenza in emergenza Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul problema della riorganizzazione degli uffici, difficoltà nel contattare la Regione e mancate risposte alle richieste email è intervenuta oggi Micaela Fanelli capogruppo democratico nell'Assemblea regionale molisana. "E' un problema sempre più sentito, soprattutto in questo periodo segnato dalle forti limitazioni imposte dall'emergenza Covid. Moltissime persone lamentano difficoltà nel mettersi in contatto con gli uffici della regione Molise, sia telefonicamente, sia nel ricevere risposte via email. Impediti - spiega - nel recarsi presso le strutture regionali (per questioni personali ovvero per le nuove regole di accesso a tutela della salute pubblica) non riescono a raggiungere dipendenti, funzionari e dirigenti e ad ottenere risposte in tempi certi. Certa che il personale regionale ce la metta tutta per garantire le attività dei propri uffici, ho scritto alla regione Molise per conoscere la nuova organizzazione della gestione complessiva delle attività, in seguito alle nuove disposizioni adottate per l'emergenza sanitaria. Nonostante la riorganizzazione operata con lo smartworking, comprendendo appieno tutte le difficoltà sopraggiunte, resta, infatti, prioritario riprogrammare le modalità operative di lavoro in funzione delle necessarie risposte che devono, in ogni caso, essere sempre garantite all'utenza. Così, ho formalmente chiesto di acquisire i piani di riorganizzazione delle piante organiche, dei compiti e degli obiettivi assegnati, predisposti dai vertici regionali, giunta e direttori, per fronteggiare i cambiamenti delle modalità lavorative legate al Covid, anche per i mesi avvenire, per comprendere quali siano gli esami dei carichi, dei fabbisogni, delle procedure di riorganizzazione e delle modalità operative conseguenti". (segue) (Gru)