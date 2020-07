Molise: Fanelli (Pd) su gestione e controllo dei servizi a utenza in emergenza Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In particolare, per quanto interessa direttamente i cittadini, è indispensabile capire - spiega ancora Fanelli - quali siano le disposizioni organizzative e gestionali sulla presa in carico delle telefonate e delle email e come sia strutturato il servizio di risposta, successivamente al loro inoltro all'ufficio desiderato. Inoltre, se, negli orari d'ufficio, è previsto il trasferimento di chiamata o in remoto, anche su numeri cellulari, al personale in servizio incaricato di fornire risposte all'utenza e se le richieste dei cittadini che non riescono a mettersi in contatto con gli uffici vengono comunque prese in carico e in quali tempi vengano evase. Dunque, superata l'ennesima crisi di maggioranza e prima che ne sopraggiungano altre a rallentare il già scarso lavoro della giunta regionale, dopo due anni di stasi, sarebbe il caso di iniziare a pensare come risolvere i problemi dei molisani, che davvero non sanno più a chi rivolgersi per trovare ascolto e risposte. Altre Regioni da mesi hanno riorganizzato i propri servizi, garantendo tutte le risposte e le prestazioni richieste. Una necessità, un obbligo giuridico e di rispetto delle persone che anche il Molise deve assicurare ai propri cittadini, rendendo sempre più efficiente il funzionamento dei propri uffici". (Gru)