Campania: De Luca, propongo ai campani la sfida a entrare in grandi regioni economiche d'Europa

- "Io credo che davvero, se manteniamo la concentrazione su obiettivi e cose concrete e non politica politicante, noi abbiamo la possibilità di dare lavoro e vita a un’intera generazione e a dare ossigeno a tutta la Campania, in un contesto di risanamento ambientale. La Campania dal punto di vista dell’incremento del Pil deve essere grande Regione d’Europa. La sfida che propongo a tutti i cittadini campani. Abbiamo la possibilità di fare della Campania e del Mezzogiorno d’Italia un pezzo d’Europa che corre senza assistenza ma che crea ricchezza e lavoro, in contesto di sicurezza e qualità ambientale". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)