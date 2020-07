© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questo momento sono ripartite decine di cantieri. Nel Beneventano presenteremo a breve il progetto per la diga di Campolattaro per risolvere emergenza l'annosa emergenza idrica che affronta il territorio". Lo ha annunciato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social.(Ren)