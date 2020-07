Campania: Caldoro, Regione in crisi, pronto a confronto con M5s dove e quando vogliono

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La battaglia del centrodestra è contro il palazzo di Santa Lucia che è il vero padrino del centrosinistra che dispensa potere e candidature mentre i cittadini della Campania soffrono una crisi mai vista prima". Lo ha affermato Stefano Caldoro, candidato presidente per il centrodestra alle prossime Regionali, nel corso della trasmissione di Gianni Simioli su Radio Marte. Caldoro ha spiegato: "In Campania a giugno abbiamo avuto un doloroso -90% di turisti: la Regione non ha una strategia e il bonus vacanze non funziona. Bisogna dare i soldi direttamente agli albergatori o ai turisti. È un duplice disastro targato M5s e Pd". Caldoro ha poi concluso: "Ciarambino, ha chiesto il confronto accompagnata dal ministro Costa, persona che stimo e con il quale ho collaborato. Quando e dove vogliono. Sono pronto". (Ren)