Caserta: Molteni (Lega), ex assessore Aversa Nicla Virgilio aderisce a partito

- "Benvenuta a Nicla Virgilio, ottimo amministratore, donna di grande carisma e personalità. Il progetto di crescita e radicamento della Lega prosegue anche ad Aversa (Ce). Lavoriamo pancia a terra per una classe dirigente di qualità, al servizio dei territori nell'interesse dei campani". Lo hanno affermato in una nota il segretario regionale della Lega in Campania, Nicola Molteni e il coordinatore provinciale di Caserta, Salvatore Mastroianni. (Ren)