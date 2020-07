Campania: Borrelli (Verdi), troppi rifiuti, le spiagge sono a rischio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da un'indagine di Legambiente risulta che sulle spiagge campane ogni 100 metri percorsi ci si imbatte in media in 812 rifiuti, cioè un frammento di immondizia ad ogni passo, ed è soprattutto la plastica (88%) ad invadere i litorali, ma non mancano cicche di sigarette, guanti e mascherine, metallo (3,3%), legno trattato (2,4%) e vetro/ ceramica (2,3%)". Lo ha affermato il consigliere regionale campano Francesco Emilio Borelli che ha spiegato: "Le nostre spiagge sono a rischio, questo è un dato di fatto. Le spiagge pubbliche su tutto il territorio campano diminuiscono ogni anno di numero e quello che sono ancora disponibili sono state trasformate in pattumiere e discariche. E' da anni che ci battiamo per uno stile di vita eco-friendly e per l'utilizzo di materiali biodegradabili e compostabili, la plastica è nemica dei nostri mari e della natura". Borrelli ha concluso: "Ma oltre alla plastica il nemico dei nostri territorio è l'inciviltà, ci sono tante persone che non rispettano niente e che non amano, evidentemente, la propria terra sversando e abbandonando rifiuti ovunque".(Ren)