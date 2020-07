Caserta: Moronese (M5s), presentato esposto su impianto biodigestore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa mattina ho depositato un esposto alla Procura della Repubblica riguardante l'impianto di digestione anaerobica che vuole costruire il Comune di Caserta, ci sono troppe ombre e questioni non chiare, l'obiettivo è quello di fare luce su tutto". Lo ha dichiarato la senatrice M5s Vilma Moronese che ha aggiunto: "È noto che le questioni che ruotano attorno ai rifiuti dalle nostre parti spesso risultano poco trasparenti ma molto appetibili e questa del biodigestore per me rientra in una di quelle innanzitutto per quello che concerne alcune scelte fatte da questa amministrazione, ovvero quella di voler costruire l'impianto in zone notoriamente mai bonificate come Lo Uttaro o vincolate come Gradilli, vincolate e non idonee come Ponteselice e Casa Mastellone, affidando ugualmente incarichi a professionisti". Moronese ha continuato: "Queste questioni sono state tutte affrontate e denunciate da noi del M5s in tre interrogazioni. Con l'ultima presentata ad aprile scorso abbiamo anche chiesto al Governo di revocare al Comune i fondi europei per mala gestio, fondi concessi attraverso la Regione Campania". (segue) (Ren)