Piemonte: Regione, chiesto al governo il via libera per gli sport di contatto

- “Oggi pomeriggio abbiamo inviato a Roma il testo dell’ordinanza, pronta per essere firmata, con cui autorizziamo, previo parere favorevole del ministero della Sanità, come previsto da Dpcm del Governo, gli sport di contatto nella Regione Piemonte". Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e l’assessore Regionale allo Sport, Fabrizio Ricca. "Oltre a questo atto amministrativo, abbiamo anche invitato al ministero della Salute e al Governo nazionale una lettera in cui chiediamo una rapida approvazione del nostro documento, che permetta a queste realtà sportive di ripartire. Allegati alla lettera abbiamo inviato anche i pareri tecnici del nostro comitato scientifico regionale, che fotografa una situazione sanitaria consona alla ripresa di questi sport - aggiungono Cirio e Ricca - . Ci auguriamo che il ministero approvi la nostra ripartenza in tempi stringenti perché sono tante le realtà sportive che vorrebbero riprendere la loro attività”. (Rpi)