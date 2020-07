Campania: Zinzi (Lega), bonus disabili non è stato assegnato a tante famiglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bonus regionale disabili promesso e assegnato solo in minima parte. Il consigliere regionale della Lega Gianpiero Zinzi interroga la giunta regionale sui criteri che hanno portato alle modalità di erogazione della misura di sostegno disposta nell'ambito del piano per l'emergenza socio–economica della Regione Campania". Lo si legge in una nota del consigliere regionale leghista campano che ha denunciato: "A due mesi dall'attuazione della misura da parte degli Uffici regionali, la percentuale di domande soddisfatte sarebbe estremamente bassa. A titolo di esempio nell'ambito Caserta C6 il numero di bonus erogati sarebbe pari a uno su 18, a fronte di 214 domande". Zinzi ha dichiarato: "De Luca continua a magnificare i risultati del suo piano economico, peccato però che le famiglie stiano ancora aspettando il bonus disabili. Le promesse vanno mantenute, soprattutto perché hanno generato legittime aspettative in chi di quella misura ha bisogno e che ora merita una risposta su cosa si è inceppato nella procedura". (Ren)