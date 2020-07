Abruzzo: a Pescara presentato premio Rocky Marciano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Presentata questa mattina a Pescara, nella sede della regione Abruzzo, la XVI edizione del premio Rocky Marciano, in programma a Ripa Teatina (Ch) il prossimo 18 luglio. L'appuntamento, quest'anno - riferisce una nota della Regione - è dedicato al mondo della sanità, impegnato in prima linea nella battaglia contro il Covid-19 (saranno premiati gli ordini professionali di medici e infermieri). Alla conferenza stampa ha partecipato l'assessore alla cultura Mauro Febbo. "Il premio Rocky Marciano è una manifestazione importante - ha esordito l'assessore Febbo -. Nonostante l'emergenza sanitaria, gli organizzatori hanno promosso un evento di qualità, che punta a crescere sempre di più, e assegnare riconoscimenti a sportivi di valore. E noi, come regione Abruzzo, continueremo a sostenere la manifestazione. L'edizione di quest'anno - aggiunge - è dedicata a coloro che hanno lottato per battere il virus, medici e infermieri, e questa scelta impreziosisce il premio che, peraltro, avrà una parte dedicata anche alla letteratura con il concorso 'Storie di Sport'". La cerimonia si svolgerà nella Tenuta Di Sipio (sabato 18 luglio, ore 21) di Ripa Teatina, rispettando tutti i protocolli di sicurezza, e secondo il sindaco Ignazio Rucci, avrà un obiettivo: lanciare un segnale di ripartenza per tutte le attività economiche del territorio messe a durissima prova in questo periodo di emergenza sanitaria. (Com)