Abruzzo: D'Annuntiis, 20 corse di treni al giorno con "Trabocchi Line" (3)

- Il nuovo servizio viene effettuato con treni dotati di tutti i comfort e spazi dedicati alle bici. Grazie alle fermate intermedie nelle principali località della costa - Francavilla, Tollo, Ortona, S. Vito, Fossacesia, Casalbordino, Porto di Vasto e Vasto San Salvo per arrivare fino a Termoli - si può scegliere di raggiungere le spiagge e tuffarsi nella acque cristalline di questo incantevole tratto di costa, gustare le prelibate specialità culinarie nostrane, sconfinare nei percorsi naturalistici di Punta Aderci o godersi, a piedi o in bici, il panorama dalla Via Verde dei Trabocchi, autentico gioiello di questo lembo di costa adriatica. Gli orari del Trabocchi Line sono pubblicati sui sistemi di vendita Trenitalia: da Pescara fino a Vasto e Termoli con 20 collegamenti nei giorni feriali (a partire dalle 5.05) e 16 nei giorni festivi (dalle 7.05). Poco meno di un'ora il tempo di viaggio per raggiungere Vasto da Pescara. Trabocchi Line è solo una delle tante tessere del mosaico che Trenitalia ha predisposto per la stagione estiva, sotto l’hashtag #riparTIAMOitalia, proponendo anche quest'anno il treno come soluzione più comoda, affidabile e vantaggiosa per raggiungere le mete turistiche. Proprio una splendida immagine dei Trabocchi, tra l'altro, è la copertina del numero di luglio de La Freccia, il magazine mensile di Fs italiane, sfogliabile online su fsnews.it e su issuu.com, raggiungibile anche dal canale Telegram FSNews e dai profili Twitter @fsnews_it e @LaFreccia_Mag. (segue) (Com)