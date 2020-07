Coronavirus: Confesercenti Torino, 12 mila lavoratori a rischio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i settori che stanno pagando le conseguenze del Covid-19 c'è anche il commercio. In Regione Piemonte, in terza commissione (presidente Claudio Leone), dove si stanno dibattendo gli strumenti per la ripartenza, si sono tenute oggi le audizioni delle Associazioni di categoria, per prendere coscienza delle specifiche problematiche e cercare di capire se il Covid-19 possa essere l’occasione per ripensare un rilancio del commercio che era già in crisi prima del lockdown. Giancarlo Banchieri, presidente di Confesercenti Torino, ha sottolineato come uno dei settori maggiormente toccati dalla crisi dovuta alla pandemia e all’emergenza sanitaria è quello dei bar e ristoranti. I soli dati riferiti alla città di Torino parlano di 7800 attività e 21 mila occupati. Posti di lavoro fortemente a rischio, con la situazione che si fa preoccupante a livello regionale e nazionale, con gli ultimi dati Istat che parlano di quasi il 60% delle imprese e circa 800 mila posti di lavoro a rischio. In proporzione, a Torino sarebbero quindi 12 mila gli addetti a rischiare. “O si interviene subito o il settore della somministrazione è esposto al default” ha detto Banchieri, che ha poi chiesto l’estensione del Bonus Piemonte a tutte le categorie del commercio, per cui sarebbe opportuno rivedere i codici Ateco e i termini per la presentazione delle domande. Confesercenti, infine, si è soffermata sullo smartworking dei dipendenti pubblici, che svuotando gli uffici contribuisce alla sofferenza delle attività di somministrazione. Da qui la proposta di dirottare le somme risparmiate dalla mancata erogazione dei buoni pasto in azioni di sostegno al settore. (segue) (Rpi)