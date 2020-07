Napoli: Laboccetta (Polo Sud), chi sistemerà disastri provocati da giunte de Magistris?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le cose vanno programmate per tempo. Agli appuntamenti non si può arrivare impreparati. Ecco perché con gli amici del Centro studi Pietro Golia e della casa editrice Controcorrente, abbiamo deciso di organizzare in Napoli, la settimana dopo il risultato delle regionali in Campania, una riflessione seria sul futuro della terza città d'Italia". Lo ha dichiarato in una nota l'ex deputato di Napoli Amedeo Laboccetta. "Daremo vita a una convention aperta a tutto il mondo del civismo - ha proseguito il presidente di Polo Sud - e delle associazioni e circoli culturali della città di Napoli per individuare la figura più credibile per governare la capitale del Sud dopo tutti i disastri provocati dalle giunte di Luigi de Magistris. Intendiamo svolgere una funzione di stimolo verso i partiti e lo faremo con grande determinazione. Napoli non può essere più ridotta a ruolo di colonia, né può più accettare decisioni e scelte calate dall'alto", ha concluso Laboccetta. (Ren)