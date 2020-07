Campania: Caldoro, 10 mld di fondi europei non spesi al Sud è fallimento centrosinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dieci miliardi di euro non spesi al Sud rappresentano un fallimento del centrosinistra, a livello nazionale e locale". Lo ha dichiarato in una nota Stefano Caldoro, capo dell'opposizione di centrodestra in consiglio regionale e candidato presidente in Campania: "Dobbiamo spenderli subito per abbassare le tasse alle piccole e medie imprese, immaginando anche misure di accelerazione della spesa per impegnare subito le risorse. Evitando di perdere altro tempo, come invece sta facendo il governo di centrosinistra". Caldoro ha spiegato: "In Campania possiamo utilizzare tre miliardi in due anni. Io so come fare, perché - a differenza del mio successore - l'ho già fatto, dato che ho chiuso la mia programmazione dei fondi europei con il 110% di spesa. Programmando opere che sono ancora in corso di realizzazione. In campagna elettorale voglio parlare di queste cose concrete, non delle chiacchiere". (Ren)