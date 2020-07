Molise: punti nascita, per Primiani (M5s) quadro allarmante, a rischio i Lea (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo aver ricordato che il bando per l'assunzione di cinque dirigenti medici specialisti in pediatria risale a luglio 2019 aggiunge, "un'assurdità visto che il Punto nascita di Termoli rischia la chiusura proprio a causa della carenza di personale. Ma oltre alla denunce, voglio ricordare che qualche settimana fa, tramite una nostra mozione, sul Punto nascita di Termoli il Consiglio regionale ha impegnato il governatore Toma ad attivare, tramite Asrem, il protocollo Sten sul trasporto neonatale di emergenza-urgenza oltre che a ripristinare ed integrare la dotazione strutturale e tecnologica. Ma anche a Campobasso la situazione è difficile. Nel capoluogo si segnala grave carenza di personale della Neonatologia-Tin-Sten, quindi terapia intensiva neonatale e servizio di trasporto in emergenza neonatale. Anche in questo caso il personale è insufficiente a causa del blocco decennale del turn-over e alla mancata assunzione di neonatologi con i concorsi 2019 e 2020. Inoltre manca una convenzione con le reti perinatali di Abruzzo e Puglia nonostante le richieste formali. Nel 2019 la Neonatologia-Tin di Foggia aveva dato disponibilità, salvo poi farsi indietro. Anche l'Ospedale di S. Giovanni Rotondo, in passato disponibile per le emergenze a copertura del Punto nascita di Termoli, ha dichiarato la propria indisponibilità. Intanto l'Asrem latita invece di attivarsi. Non c'è più tempo da perdere perché la carenza di personale diviene ancor più critica in estate e perché non possiamo chiedere agli operatori un'estate senza almeno 15 giorni consecutivi di ferie, come previsto per legge. Ma anche perché i protocolli Sten e la Neonatologia concorrono al punteggio per il rispetto dei Lea che, davanti a questi numeri, sono certamente a rischio". (Gru)