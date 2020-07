Giustizia: Cirielli (Fd'I), ministro Bonafede invii ispettori alla Procura di Salerno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cirielli ha dunque affermato: "Il ministro Buonafede dimostri di voler combattere con i fatti la mala giustizia e disponga, dunque, un’ispezione ad horas negli uffici della Procura salernitana, per effettuare le opportune verifiche sul regolare svolgimento delle indagini relative all’inchiesta in questione". Dunque ha aggiunto: "E, soprattutto, per accertare se davvero ci sia stato un gruppo di sostituti, procuratori o giudici che si sarebbero adoperati per "apparare” il sindaco Alfieri, addirittura mettendo sotto indagine persone che non c’entrerebbero nulla". Cirielli ha dunque concluso così il suo intervento: "E’ assolutamente necessario fare chiarezza nell’interesse della Procura di Salerno, dei magistrati, dello stesso Alfieri e soprattutto per rispetto a chi non c’è più”. (Ren)