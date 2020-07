Campania: Ciarambino (M5s), nostro impegno si basa su lavoro, diritti, casa e salute (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ciarambino ha proseguito: "La Campania deve diventare la regione più green d'Europa e anche in questa direzione orienteremo la formazione, d'intesa con i ministeri dell'ambiente e dell'università, formando i nuovi professionisti del futuro". Quindi ha aggiunto: "Un tema scomparso dall'agenda politica di questa regione è relativo all'emergenza abitativa. Si stima che a seguito dell'emergenza Covid ci saranno 10mila nuovi sfratti in Campania. Abbiamo 1.200 fabbricati nel patrimonio regionale, solo 92 di questi sono affittati per un ricavo minimo. Riqualificando questo patrimonio e quello dell'edilizia residenziale pubblica, stimiamo che in cinque anni possiamo dare almeno diecimila unità abitative in più alle famiglie in difficoltà della Campania". Ciarambino ha detto: "La garanzia del diritto alla salute deve partire dall'abbattimento dei tempi delle liste d'attesa. Ci sono 30mila prestazioni sospese a causa dell'emergenza Covid. L'Asl Napoli 1 ha risolto cancellando tutte le prenotazioni e a quanti hanno chiesto una prestazione, la risposta è: se lo fai nel pubblico ci vuole un anno, se paghi in intramoenia migliaia di euro ti operiamo domani. Noi bloccheremo le prestazioni private in strutture pubbliche ogni volta che i tempi di attesa per prestazioni ambulatoriali superano i tempi previsti. Metteremo le liste d'attesa tra i primi obiettivi da raggiungere per i direttori generali". Quindi ha concluso: "Restare a curarsi in Campania non sarà più uno slogan elettorale fatto sulla pelle della gente che qui non trova posto negli ospedali, ma sarà la realtà della nostra terra". (Ren)