- "In questi 5 anni abbiamo lavorato e imparato. Oggi siamo pronti". Così la candidata del Movimento 5 stelle alle elezioni regionali in Campania, Valeria Ciarambino, oggi alla presentazione della sua candidatura a Napoli. "Dobbiamo recuperare 4 mesi di svantaggio - ha proseguito Ciarambino - rispetto a chi ha cavalcato le paure della gente per fare campagna elettorale".(Ren)