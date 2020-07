Campania: Ciarambino (M5s), puntiamo su green economy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo attuare una rivoluzione del lavoro in Campania". Così la candidata del Movimento 5 stelle alle elezioni regionali in Campania, Valeria Ciarambino, oggi alla presentazione della sua candidatura a Napoli. "Con le imprese - ha proseguito Ciarambino - faremo una mappatura qualitativa delle figure che servono sul territorio, in modo che i giovani siano effettivamente intercettati dalle aziende. Puntiamo sulle occupazioni green. La Campania deve diventare il centro della rivoluzione green, anche in previsione dell'arrivo delle risorse del Recovery Fund".(Ren)