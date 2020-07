Napoli: Parlati, dopo furto non è in discussione sicurezza sede Rai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non è stata elusa la videosorveglianza né tantomeno viene messo in discussione il livello di sicurezza della sede Rai di Napoli". Lo ha affermato in una nota il direttore del centro di produzione del capoluogo campano Antonio Parlati, in relazione al furto di 2.500 buoni pasto per un valore di 12mila euro, denunciato ieri, mercoledì 8 luglio, dalla società Freemantle che insieme a Rai produce la soap “Un posto al sole”. Il furto, come si legge in una nota, è avvenuto negli uffici della stessa Freemantle che sono presenti, dal 1996, all’interno della sede Rai di Napoli. Come rilevato dal sopralluogo dei Carabinieri non c’è stata alcuna effrazione né per l’accesso ai locali né per aprire la cassaforte dove erano custoditi i ticket. (Ren)