Giustizia: Caldoro, inviare subito ispettori alla Procura di Salerno

- "Un autorevole giornale racconta fatti inquietanti. Sono recentissime le vicende di Berlusconi. Ha ragione Cirielli a chiedere gli ispettori alla Procura di Salerno". Lo ha scritto su twitter Stefano Caldoro, capo dell'opposizione di centrodestra in consiglio regionale e candidato presidente in Campania, in riferimento alle intercettazioni dei colloqui di due giudici del tribunale di Salerno che parlano di loro colleghi impegnati in vicenda che coinvolgerebbe Franco Alfieri, sindaco di Capaccio Paestum (e già primo cittadino ad Agropoli) ed in riferimento alla richiesta dell'onorevole Edmondo Cirielli che chiede l'invio degli ispettori del Ministero. (Ren)