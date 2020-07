Abruzzo: D'Annuntiis, 20 corse di treni al giorno con "Trabocchi Line" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Trenitalia offre nei weekend la promo Estate Insieme che al costo di 49 euro permette di viaggiare ovunque, illimitatamente, per 4 fine settimana, dalle 12 del venerdì alle 12 del lunedì. Disponibile la versione Xl per godere, senza pensieri, di tutti i weekend dell'estate al prezzo di 149 euro. Per le famiglie, grazie alla promozione Junior, un ragazzo sotto i 15 anni viaggia gratis per ogni adulto pagante. Per chi parte per un tour dell'Italia zaino in spalla Plus3 e Plus5 consentono viaggi illimitati per 3 o 5 giorni a partire da 40 euro. E, per finire, una speciale opportunità riservata agli abbonati a Trenitalia è la promo Viaggia con me: i titolari di un abbonamento regionale viaggiano ovunque in due al prezzo di un solo biglietto. (Com)