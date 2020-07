Piemonte: Regione scrive al Governo, "aiutare i testimoni di giustizia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le aziende dei testimoni di Giustizia attendono anni per i risarcimenti, ma devono pagare immediatamente i tributi. Molte sono a rischio fallimento: per questo il presidente della Commissione Legalità del Consiglio regionale del Piemonte, Giorgio Bertola, scriverà una lettera al Governo e a tutti i parlamentari piemontesi affinché gli emendamenti più volte presentati in Parlamento in tal senso vengano approvati. Sarà poi portato quanto prima in Aula un Ordine del giorno finalizzato a questo stesso obiettivo. Oggi in Commissione si è svolta l’audizione del presidente dell’Associazione Legalità organizzata Roberto Catani e del vicepresidente, il piemontese Mauro Esposito. Entrambi hanno sottolineato la “situazione paradossale di aziende messe in ginocchio dalla mafia, i cui titolari si sono esposti testimoniando: hanno diritto a risarcimenti che non ricevono dallo Stato, ma per legge devono versare subito forti contributi, mettendo in pericolo la sopravvivenza stessa delle aziende”. Esposito, dopo aver ripercorso la nota vicenda che lo ha coinvolto, ha ricordato che i danni stimati dal Tribunale per la sua società di ingegneria superano i 5,8 milioni e che quindi avrebbe diritto al massimo erogabile, di 1,5 milioni da parte del fondo statale. Tuttavia il risarcimento non arriva e oggi lui sarebbe tenuto a versare 900mila euro di tasse “che al momento non ho. Quindi sto vivendo nel pericolo di pignoramenti o peggio”. (segue) (Rpi)