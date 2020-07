Piemonte: Festival "Loving Pirandello" al via il 13 luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La XIV edizione di “Loving Pirandello”, il Festival nazionale Luigi Pirandello e del ‘900 creato e diretto dal regista Giulio Graglia e organizzato da Linguadoc, è tra le iniziative sostenute dal Consiglio regionale del Piemonte per celebrare il 50° anniversario della Regione. L’evento inaugurale si terrà proprio il 13 luglio alle 20.30, data dell’insediamento della I legislatura nel 1970; sarà un talk show condotto dal direttore del Festival e ospitato al Polo del ‘900 di Torino, in cui si ripercorreranno gli eventi che hanno caratterizzato gli ultimi 50 anni in Piemonte. Lo storico Gianni Oliva, i giornalisti Alessandra Comazzi, Luciano Borghesan e Darwin Pastorin, il professor Sergio Soave, il presidente del Torino Film Festival, Stefano Francia di Celle, e alcuni rappresentanti istituzionali della Regione porteranno le loro testimonianze, accompagnate da filmati di repertorio e di nuova creazione. “Quest’anno in occasione del 50° della Regione Piemonte abbiamo inserito il Festival nel calendario delle nostre iniziative - ha detto il presidente del Consiglio Stefano Allasia alla presentazione della rassegna -. Questa manifestazione oltre ad essere di grande interesse artistico-culturale, potrà avere ricadute economiche positive per alcuni luoghi del Piemonte che non rientrano nei tradizionali circuiti turistici come Giaveno, Coazze e la Val Sangone”. (segue) (Rpi)