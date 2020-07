Molise: punti nascita, per Primiani (M5s) quadro allarmante, a rischio i Lea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La carenza di personale nei Punti nascita di Termoli e Campobasso sta diventando sempre più preoccupante e l'Asrem deve muoversi perché la materia è di sua competenza e perché in ballo c'è il rispetto dei Livelli essenziali di assistenza (Lea). Alla Pediatria-Nido di Termoli in passato si è sempre riusciti a tamponare la carenza di personale grazie all'attività libero-professionale, a convenzioni con la Fimp per pediatri di libera scelta in ospedale e all'attività aggiuntiva di personale dipendente Asrem. Ma quest'anno non è stato assunto alcun dirigente medico specialista e neppure specializzandi a tempo determinato, in assenza di convenzioni con le Università di provenienza. Lo rileva oggi il consigliere regionale dell'Assemblea molisana Angelo Primiani (M5s). "Al primo gennaio erano in organico quattro dirigenti medici che riuscivano con attività aggiuntiva a coprire il turno h24 ogni giorno- spiega Primiani- ma presto andranno via altri due dirigenti medici, uno dal primo luglio e un secondo dal 15 agosto 2020. Quindi, a meno di soluzioni organizzative immediate e disponibilità proveniente dal nuovo bando, l'organico si ridurrà a soli due dirigenti medici rendendo impossibile la copertura h24. Questo stato di cose è assurdo alla luce di quanto denunciavo già mesi fa: la lentezza e l'inefficienza degli apparati amministrativi Asrem impediscono di assumere chi vince i concorsi". (segue) (Gru)