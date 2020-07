Campania: Ciarambino (M5s), nostro impegno si basa su lavoro, diritti, casa e salute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Basta con i due Vanna Marchi della politica, che hanno già avuto l'opportunità di governare la Campania e che, dopo averci portati a essere ultimi in tutte le classifiche europee, oggi continuano a spararla grossa. Noi puntiamo su proposte concrete e realizzabili. Il nostro programma è basato sui temi del lavoro, della casa, dell'ambiente e del sacrosanto diritto alla salute". Lo ha dichiarato la candidata del Movimento 5 Stelle alla presidenza della Regione Campania Valeria Ciarambino, nel corso della conferenza di apertura della campagna elettorale e di presentazione della lista al teatro Sannazaro di Napoli. Ciarambino ha aggiunto: "De Luca dice che vuole portare la Campania ai livelli della Baviera dove la disoccupazione è del 4%, mentre in Campania dopo i 5 anni di sua gestione supera il 20%, il doppio della media italiana. Noi puntiamo su una rivoluzione vera del mondo del lavoro, a cominciare da una ristrutturazione dei centri per l'impiego, affinché diventino realmente il luogo dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Non deve più esistere che un giovane campano sia iscritto da 10 anni a un centro per l'impiego, senza ricevere una sola offerta. Vogliamo riqualificare l'offerta formativa, con formazione mirata direttamente nelle imprese, senza più sprecare decine di milioni in corsi per la creazione di profili che non hanno mercato". (segue) (Ren)