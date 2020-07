Napoli: de Magistris, superare pareggio di bilancio imposto da Costituzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Comune di Napoli avvia una serie di azioni affinché si arrivi a superare il pareggio di bilancio come un vincolo insormontabile in sede di predisposizione dei documenti contabili". Lo ha detto il sindaco di Napoli Luigi de Magistris: "Nessuna velleità di avviare stagioni dalle facili spese, semplicemente la chiara consapevolezza che le sempre minori somme trasferite ai Comuni dal governo e l'intangibilità sacrosanta di alcune spese fanno sì che quelle utili a garantire i diritti fondamentali delle persone siano le prime ad essere tagliate. Non solo ciò è inaccettabile, perché i diritti sono tali solo se esercitati e riconosciuti concretamente, ma lo è ancora di più nel momento in cui la pandemia in corso ha stremato le entrate attese da parte degli enti locali". Quindi ha concluso: "L'emergenza sanitaria, tutt'altro che risolta, non può trasformarsi in una tragica emergenza sociale perchè non sono garantiti, in tutto o in parte, i diritti fondamentali sanciti dalla nostra carta costituzionale".(Ren)