Piemonte: Festival "Loving Pirandello" al via il 13 luglio (2)

- “La scelta degli attori e dei luoghi - ha sottolineato il direttore Graglia - è stata fatta in un'ottica di collaborazione e valorizzazione dei talenti del territorio piemontese, anche per superare questa drammatica situazione sanitaria e lavorativa, una strategia che speriamo possa essere di buon auspicio per il futuro del nostro teatro". Sono 15 gli appuntamenti del Festival, dal 15 luglio al 15 settembre tra Torino e Coazze, località in cui Pirandello soggiornò nel 1901: tra i più significativi quello dedicato ai 100 anni dalla nascita di Gigi Ghirotti, figura emblematica e di grande attualità del giornalismo italiano, “Ciak si gira”, evento dedicato al cinema, e la serata musicale in omaggio a Xico, il maestro Ezio Bosso recentemente scomparso. (Rpi)