Campania: De Luca, nostra Regione ha retto meglio di tutti emergenza covid

- "Veniamo da mesi di grande emergenza, la Campania è la Regione che ha retto meglio in Italia la battaglia contro il coronavirus, oggi dobbiamo fare due cose: essere prudenti e pensare al lavoro". Lo ha affermato sui social il governatore della Campania Vincenzo De Luca: "Abbiamo varato un piano socio economico che è unico in Italia, duemila euro a 130mila piccole imprese, mille euro a giovani professionisti, aiuti alle famiglie con disabili, abbiamo aumentato per due mesi le pensioni al minimo a 230mila pensionati, sostegno agli albergatori e ai B&b". Quindi ha concluso: "Uno sforzo immane. La prossima stagione dovrà essere questo: controllo sanitario ma anche lavoro, sviluppo, economia perché dobbiamo far vivere i nostri giovani".(Ren)