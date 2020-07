Abruzzo: D'Annuntiis, 20 corse di treni al giorno con "Trabocchi Line" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Trabocchi Line" è stata presentata, questa mattina, a Pescara, in Regione da Umberto D'Annuntiis, sottosegretario alla presidenza della giunta regionale, Mauro Febbo, assessore al Turismo, e Marco Trotta, direttore regionale di Trenitalia. Il sottosegretario D'Annuntiis ha parlato di una "ulteriore iniziativa che, grazie alla sinergia con Trenitalia, favorisce una perfetta fruizione di un tratto di costa estremamente suggestivo che va da Pescara a San Salvo e che arriva fino a Termoli, in Molise. Sui treni, che saranno adeguatamente attrezzati, si potrranno trasportare le biciclette. Inoltre, si potrà decidere di scendere in una qualsiasi stazione per godere appieno delle bellezze naturalistiche e delle prelibatezze enogastronomiche". "Si tratta - ha dichiarato l'assessore Febbo - di una scelta perfettamente in linea con il programma di sviluppo turistico della Regione che ci vede puntare sul turismo lento e su quello green, totalmente sostenibile a livello ambientale. E non poteva essere diversamente visto che siamo la Regione verde d'Europa. In più, - ha aggiunto - va detto che questa scelta si coniuga sia con il progetto 'mob', lanciato già lo scorso anno, che consisteva nella promozione dell'intermodalità treno-bici-bus sia con la strategia, che abbiamo messo in piedi, in grado di trasformare la Costa dei Trabocchi e, quindi, il trabocco in generale in uno degli elementi maggiormente caratterizzanti il brand Abruzzo". (segue) (Com)