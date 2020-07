Piemonte: Regione scrive al Governo, "aiutare i testimoni di giustizia" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attualmente, ha rammentato Catani, “benché i risarcimenti dovrebbero arrivare entro 90 giorni, si toccano i 2mila e la media è di oltre 620 giorni”. Malgrado alla Camera sia stato approvato all’unanimità un Odg che impone di ricominciare a chiedere i tributi ai testimoni di giustizia soltanto dopo l’avvenuta erogazione dei risarcimenti, ben due emendamenti in tal senso sono stati bocciati dall’Aula nazionale. “Sono certo – ha aggiunto Esposito – che la volontà del Governo e del Parlamento sia quella di aiutare i testimoni di giustizia, ma che nella confusione del post Covid questo tema non sia stato adeguatamente compreso”. Dopo l'intervento di Walter Marin (Lega), Marco Grimaldi (Luv) ha appunto consigliato il presidente Bertola di scrivere una lettera al governo e a tutti i parlamentari piemontesi, per chiedere ufficialmente un intervento. Bertola si è dichiarato disponibile a “predisporre questa lettera, che necessariamente avrà anche la titolarità della presidenza del Consiglio regionale. Ma poi lavoreremo insieme per un atto di indirizzo formale e istituzionale”. Carlo Riva Vercellotti (Fi), Francesca Frediani (M5s), Diego Sarno (Pd), Silvio Magliano (Moderati) e Domenico Rossi (Pd) hanno concordato con la proposta si Grimaldi e quella di Bertola. E quindi si è convenuto di votare subito anche un atto di indirizzo. Rossi ha infine chiesto di esortare il presidente Alberto Cirio a interloquire con l’Agenzia delle entrate per trovare una soluzione di buon senso, “che eviti il fallimento di aziende già minacciate e messe in ginocchio dalla mafia”. (Rpi)