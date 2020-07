Cultura: Mibact, oggi riapre Certosa di San Martino, domani parco Campi Flegrei e Baia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Proseguono le aperture dei musei, parchi archeologici, archivi e biblioteche del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo". Lo ha annunciato il Mibact in una nota in cui ha dato notizia delle prossime riaperture previste per domani: "Riaprono il parco archeologico dei Campi Flegrei: parco archeologico sommerso di Baia a Bacoli (Na), il museo di San Francesco a Folloni, Montella (Av), il museo archeologico nazionale Gaio Cilnio Mecenate e l’anfiteatro romano ad Arezzo e il museo archeologico etrusco di Chiusi (Si)". Quindi il Mibact ha ricordato che: "Oggi hanno riaperto invece la certosa e museo di San Martino a Napoli, il museo del palazzo della Dogana dei Grani ad Atripalda (Av), il museo archeologico dell’agro Falisco e Forte Sangallo a Civita Castellana (Vt), la casa di San Tommaso d'Aquino ad Aquino (FR), la villa Medicea di Poggio a Caiano eil Museo della Natura Morta (Po)". (Ren)