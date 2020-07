Benevento: Mauro (FI), basta immobilismo, Eav riattivi subito servizi ferroviari nel Sannio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Basta immobilismo, riattivare immediatamente il servizio ferroviario Eav nel Sannio. Non è accettabile che a oltre quattro mesi dal deragliamento del treno Eav tra Arpaia e Santa Maria a Vico ancora non è dato sapere nulla sull'esito dei rilievi di ben due commissioni interne, né sulla data, almeno presunta, della riapertura delle stazioni di Benevento-Cancello, Tufara Valle, San Martino Valle Caudina, Cervinara, Rotondi, Arpaia e Santa Maria a Vico". Lo ha affermato in una nota Domenico Mauro commissario provinciale di Forza Italia di Benevento che ha concluso: "Ricorderei ai vertici Eav che oltre ai gravissimi disagi dei cittadini stanno peraltro rendendosi responsabili di una lunga e mortificante inattività di circa 100 lavoratori sballottati tra cassa integrazione oramai conclusa, ricorso a contratti e fondi di solidarietà e ferie forzate". (Ren)