Campania: Noi Campani nomina Antonio Della Porta referente per alta Irpinia

- Noi Campani, il partito sorto attorno al sindaco di Benevento Clemente Mastella, ha nomina il nuovo referente del partito in alta Irpinia. Si tratta dell'avvocato Antonio Della Porta, originario di Montemarano che ha dichiarato in una nota: "Abbiamo intenzione di nominare almeno un segretario cittadino e aprire una sezione per ogni Comune della provincia. Creeremo dei riferimenti sovracomunali e responsabili organizzativi per ogni area, considerando l'entusiasmo e la spinta che negli ultimi giorni si sta creando per un movimento che esprimerà una rappresentanza importante nel prossimo Consiglio regionale della Campania". (Ren)