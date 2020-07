Campania: Casciello (FI), Grandi opere, offesi da contraddizioni di maggioranza senza futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il territorio salernitano paga l’enorme contraddizione interna a un governo che non ha più altro futuro che andare a casa". Lo ha affermato l’onorevole Gigi Casciello, parlamentare di Forza Italia e tra i fondatori dell’associazione Voce Libera. "Il mancato inserimento dell’Aeroporto di Salerno tra i cantieri urgenti - ha continuato l’onorevole Casciello - soprattutto in questa fase, è di una gravità assoluta e persino peggiore è il tentativo di tranquillizzare rispetto a un’offesa, l’ennesima, che la Campania subisce da questa maggioranza improbabile. Sì, perché c’è una contraddizione enorme in questo governo, tra i 5 Stelle sempre con il freno a mano tirato per un pregiudizio ideologico contro le Grandi opere e il Pd che non ha alcuna attenzione verso la Campania, avendo subito persino la ricandidatura di Vincenzo De Luca a presidente della Regione. E fa sorridere, anche molto amaramente, che mentre proprio il governatore uscente sostenga la grave mancanza di fondi persino per la sanità, il figlio e deputato Piero provi a dire che è tutto sotto controllo". "La verità molto triste - ha concluso il parlamentare - è che i fondi non arriveranno, né per l’Aeroporto né per tante altre opere, come la Salerno-Avellino, che avrebbero bisogno dell’impulso di un governo confermatosi inadeguato, e per il quale il tempo è ampiamente scaduto". (Ren)