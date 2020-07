Sardegna: Solinas, semplificazione procedure per Piano assetto idrogeologico, aiuto concreto a Comuni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La rigidità del Piano di assetto idrogeologico ha contribuito a bloccare lo sviluppo dei territori in un momento storico già significativamente interessato da fenomeno quali lo spopolamento e la denatalità - spiega il presidente della Regione Christian Solinas - Dotare i Comuni di strumenti di programmazione in linea con i tempi e le esigenze del momento è un atto che questa giunta sente come dovere primario. Oggi miglioriamo le norme che disciplinano la difesa idrogeologica e idrografica, le aree a rischio e le fasce fluviali garantendo quella semplificazione delle procedure di cui le Amministrazioni locali hanno urgente bisogno". Non a caso, tra le azioni indicate nel Piano di gestione del rischio alluvioni, Pgra, è previsto l'aggiornamento continuo della disciplina di attuazione relativa alle aree individuate come allagabili al fine di renderle sempre più adatte alle esigenze della pianificazione e della realizzazione di interventi in aree perimetrate dal Pai. Spetterà ora all'Adis, Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna, redigere il testo coordinato delle norme di attuazione del Piano stralcio di assetto Idrogeologico, condizione necessaria per consentire l'adozione urbanistica dei Puc e dei piani attuativi. (segue) (Com)