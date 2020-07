Ambiente: Villani (M5s), miasmi in area Pip Sarno (Sa), negato diritto a respiro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Addirittura - ha aggiunto la deputata - dopo un drammatico incendio, verificatosi a marzo 2020 in un capannone dell'azienda Prt srl che, da anni svolge attività di trattamento rifiuti, i residenti della zona adiacenti gli impianti, sono stati costretti a lasciare le proprie abitazioni per alcuni giorni per cercare di tutelare la propria salute e quella dei propri cari, nel periodo di quarantena dovuta al Covid 19: anche in quell'occasione ho chiesto l'intervento del ministero. Adesso, è necessario tirare le somme: vogliamo sapere qual è il grado di pericolosità dei fenomeni odorigeni avvertiti dalla cittadinanza per porre fine a questi fenomeni evitando che in futuro episodi simili si possano ripetere e tutelando il supremo diritto alla salute dei cittadini della nostra amata Sarno", ha concluso l'esponente del M5s. (Ren)