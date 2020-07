Librai: Nappi (Lega), de Magistris metta una mano sulla coscienza e una sul portafogli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Centinaia di librerie e cartolibrerie nel Napoletano rischiano di scomparire perché il Comune non salda i suoi debiti". Lo ha scritto in una nota Severino Nappi, della Lega Campania. "Per queste piccole attività di provincia - ha proseguito - che forniscono un servizio essenziale nel garantire il diritto allo studio a famiglie meno abbienti e monoreddito, ma non possono certo contare su guadagni esorbitanti, i rimborsi rappresentano una boccata d'ossigeno importantissima. E' davvero assurdo che in queste settimane abbiamo assistito a interventi di ogni tipo, dal bonus sui monopattini a quello per le vacanze ma paradossalmente non si è pensato a introdurre nessuna forma di sostegno per l'editoria scolastica. Ripartire dalla cultura, quindi anche dai libri poteva essere un bel segnale invece è un'altra occasione mancata. De Magistris si metta una mano sulla coscienza, se ce l'ha, e una sul portafogli per non far scontare ad altri il peso della sua cattiva amministrazione", ha concluso Nappi.(Ren)