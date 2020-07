Regionali: Ciarambino (M5s), miei competitor hanno smantellato sanità campana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il primo diritto da garantire a cittadini campani è il diritto alla salute". Così la candidata del Movimento 5 stelle alle elezioni regionali in Campania, Valeria Ciarambino, oggi alla presentazione della sua candidatura a Napoli. "I miei competitor - ha proseguito Ciarambino - hanno smantellato la sanità campana. Tra i due non so a chi dare la palma di peggiore. Abolire liste d'attesa è la base per ripristinare il diritto alle cure". (Ren)