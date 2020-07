Abruzzo: D'Annuntiis, 20 corse di treni al giorno con "Trabocchi Line"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 5 milioni di euro sono a disposizione della regione Abruzzo per aggiornare tecnologicamente i treni e per aumentare il numero delle biciclette che sarà possibile portare nelle carrozze. Risorse che consentiranno di valorizzare appieno l'iniziativa "Trabocchi line". Infatti, raggiungere comodamente le splendide spiagge della costa dei Trabocchi, spingersi lungo l'intero percorso della pista ciclo-pedonale che scorre adiacente al tracciato ferroviario, per godere di una vista mozzafiato sui trabocchi di S. Vito e Fossacesia, sui faraglioni di Ortona, sulla Riserva naturale di Punta Aderci e sui promontori di Punta di Acquabella e Punta Ferruccio diventa possibile ogni giorno, fino al 13 settembre, proprio grazie a Trabocchi Line. Si tratta - riferisce una nota della Regione - della nuova idea di viaggio "leisure" di Trenitalia Abruzzo (gruppo Fs italiane) e regione Abruzzo, committente e finanziatrice dei servizi ferroviari regionali. Fino a venti corse giornaliere di andata e ritorno, tutte green, che collegano direttamente le tre stazioni di Pescara (Centrale, Porta Nuova e Tribunale) a quelle di questo suggestivo tratto della costa adriatica abruzzese. (segue) (Com)