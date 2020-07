Giustizia: Amatruda, chiarire su magistrati Salerno e caso Alfieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La vicenda sollevata dal 'Quotidiano del Sud, l'altra voce di Salerno' è inquietante e va chiarita subito". Così Gaetano Amatruda, vice coordinatore provinciale di Forza Italia Salerno, in relazione all'articolo "Quei due brigavano per salvare Alfieri". "È - ha sottolineato Amatruda - testata autorevole e scrive un collega di riconosciuta serietà. Ci sarebbero due magistrati a parlare di favori fatti per 'salvare' Alfieri. C'è un incidente, c'è un morto. Ed allora si deve chiarire subito. Nell'interesse della Procura di Salerno, dei magistrati, della onorabilità dello stesso Alfieri e soprattutto per rispetto a chi non c'è più". "C'è grande rispetto per la magistratura - ha concluso Amatruda - ma le vicende di questi giorni, con le ingiustizie consumate contro Berlusconi ed i ragionevoli sospetti su alcune vicende salernitane, impongono chiarezza".(Ren)