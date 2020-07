Regionali: Laboccetta (Polo Sud), basterà Berlusconi capolista per frenare De Luca?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli esperti di flussi elettorali sostengono che la candidatura in Campania come capolista di Silvio Berlusconi sarebbe un valore aggiunto formidabile, pari almeno a 40.000 voti. Potrebbe anche essere. Ma basterebbe questo per capovolgere un risultato che vede De Luca crescere giorno dopo giorno?". Lo ha dichiarato in una nota l'ex deputato di Napoli Amedeo Laboccetta. "Non sarebbe utile inserire nelle liste tutti i parlamentari Campani - ha proseguito il presidente di Polo Sud - i consiglieri comunali di Napoli, e perché no anche gli eurodeputati? Tutti in spirito di servizio per uscire da una morta gora senza precedenti", ha concluso il presidente di Polo Sud. (Ren)