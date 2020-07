Campania: Marzano (Confagricoltura), ottimo stanziamento da 3,5 mln nel piano della Camera di commercio di Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Apprezziamo molto l’ottima iniziativa della Camera di commercio di Napoli, che ha offerto il giusto spazio al mondo agricolo in un momento estremamente delicato per l’economia dell’intera provincia e che sicuramente non mancherà di offrire un ulteriore sostegno alle imprese che stanno tentando di assorbire il colpo dovuto al lockdown e le difficoltà che sono comunque seguite anche nelle successive fasi di riapertura delle attività post Covid -19”. Lo ha detto il presidente di Confagricoltura Napoli, Fabrizio Marzano commentando il piano strategico di aiuti alle imprese annunciato oggi in conferenza stampa dal presidente della Camera di commercio di Napoli, Ciro Fiola. Il piano, presentato a margine della seduta di giunta camerale odierna, prevede aiuti complessivi da 40 a 50 milioni di euro. Di questi, come si legge in una nota, ben 3,5 milioni sono riservati all’agricoltura, con particolare riferimento al florovivaismo, alla distillazione, al vino, alle filiere delle Dop e Igp ed al comparto pesca. I bandi troveranno pubblicazione nella seconda metà di luglio e a settembre. Marzano ha concluso: “A nome mio personale e di Confagricoltura Napoli ringrazio il presidente Fiola per il piano e la collocazione al suo interno delle imprese agricole. Sicuramente Confagricoltura Napoli giocherà in pieno il suo ruolo di organizzazione agricola per rendere fruibili questi aiuti alle imprese.”(Ren)